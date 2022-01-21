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пятница, 21 января 2022 14:40

Памела Андерсон разводится с пятым мужем

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Памела Андерсон разводится с пятым мужем
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужом. Фото: spletnik.ru

Американская фотомодель и актриса 54-летняя Памела Андерсон расторгает брак с охранником Дэном Хейхерстом. Для звезды Playboy это уже пятый брак.

Пара женилась чуть больше года тому назад. На данный момент супруги не живут вместе, как сообщили инсайдеры изданию Rolling Stone.

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Источник отметил, что этот брак "исчерпал себя пандемическим вихрем". Роман Андерсон с Хейхерстом начался во время карантина.

Чтобы просмотреть фото, листайте вправо.

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Публикация от 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Впервые Памела Андерсон вышла замуж в 1995 году. Ее избранником стал рок-музыкант Томми Ли. Прожили вместе три года. Имеют сыновей 24-летнего Брэндона и Дилана, 23 года. С 2006-го по 2007-й актриса жила в браке с музыкантом Кидом Роком. Дважды выходила замуж за продюсера Рика Саломоне. В январе 2020 года тайно обручилась с продюсером 74-летним Джоном Питерсом. Через две недели объявила о разводе.

7 месяцев спустя звезда начала встречаться с охранником Хейхерстом. Накануне Рождества 2020 года Андерсон снова вышла замуж. Свадьбу отгуляли на заднем дворе загородного имения Андерсон в канадском Ванкувере. Звезда "Спасателей Малибу" выбрала кремовый корсет, пышную голубую юбку и длинную фату от итальянского дома моды Valentino. Жених был в темных брюках и светлой рубашке. Из гостей был один свидетель.

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21
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