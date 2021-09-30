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четверг, 30 сентября 2021 06:16

Отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над певицей

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Отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над певицей
Бритни Спирс осталась без опекуна. Фото: Stars

Суд в Лос-Анджелесе принял решение освободить от опекунства отца популярной американской певицы Бритни Спирс.

Джейми Спирс больше также не будет распоряжаться деньгами своей дочери. Его место займет человек, которого выбрала Бритни и ее адвокат, сообщает CNN.

Бухгалтер Джон Забел был назначен временным хранителем ее состояния.

В ходе судебного слушания Спирс заявила, что не поддерживает отца, и потребовала, чтобы ее освободили от опекунства. Она заявила, что ее принуждали работать, запрещали пользоваться собственными деньгами и заставляли принимать медикаменты, которые могли нанести непоправимый вред ее психическому и физическому здоровью. Также Спирс заявила, что ей запрещают иметь детей, угрожают и запугивают.

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Стриминговий сервис Netflix выпустит документальный фильм "Бритни против Спирс" о борьбе 39-летней Бритни Спирс с родительской опекой. Фильм попытается ответить на вопрос, почему в течение многих лет поп-звезда не могла выйти из-под опеки.


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