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От гражданства к православию: друг Путина 71-летний Депардье сменил религию

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От гражданства к православию: друг Путина 71-летний Депардье сменил религию
Депардье принял православие. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Французский актер 71-летний Жерар Депардье 4 сентября, принял православие. В этот день также стал крестным отцом девочки.

Переход в православную религию Депардье совершил в Александро-Невском соборе Парижа. На торжественном событии присутствовали около 30 человек, пишет российский тематический портал "Приходы".

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Актер рассказал, что ему нравятся православные богослужения и он много общался с духовенством. Духовным наставником артист назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Французский актер Жерар Депардье, последние несколько лет жил в России и имеет российское гражданство. Оформил прописку в российском Новосибирске. Находится среди деятелей культуры, которые угрожают нацбезопасности Украины

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