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понедельник, 07 сентября 2020 14:21

От авиамеханика модели: американская военная в откровенных образах покоряет сеть
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Американская фитнес-модель 30-летняя Хоуп Изабель Говард публикует эротические фотографии в своем Instagram.

Девушка поражает соблазнительными фотографиями в бикини или мини-платьях. Во время очередной фотосессии Говард позировала в черно-белом раздельном купальнике, щеголяя пышными формами.

Экс-военная демонстрирует пышные формы в мини-бикини
Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Экс-военная демонстрирует пышные формы в мини-бикини
Экс-военная демонстрирует пышные формы в мини-бикини
Экс-военная демонстрирует пышные формы в мини-бикини
Экс-военная демонстрирует пышные формы в мини-бикини

"Никогда не перестану учиться, развиваться и работать над отношениями с собой, потому что сначала надо полюбить себя", - подписала модель фото.

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Хоуп Изабель Говард с 5 лет мечтала стать моделью. Но после окончания средней школы записалась в армию Военно-воздушных сил США и стала авиамехаником. В 19 лет девушку отправили в командировку в Афганистан. Позже Говард поняла, что не хочет работать в этой сфере, и стала Instagram-моделью.

Супермодель родом из Бразилии 39-летняя Алессандра Амбросио поражает подписчиков фотографиями с отдыха. Публикует фотографии в Instagram.

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