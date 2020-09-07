От авиамеханика модели: американская военная в откровенных образах покоряет сеть

Американская фитнес-модель 30-летняя Хоуп Изабель Говард публикует эротические фотографии в своем Instagram.

Девушка поражает соблазнительными фотографиями в бикини или мини-платьях. Во время очередной фотосессии Говард позировала в черно-белом раздельном купальнике, щеголяя пышными формами.

Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

"Никогда не перестану учиться, развиваться и работать над отношениями с собой, потому что сначала надо полюбить себя", - подписала модель фото.

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Хоуп Изабель Говард с 5 лет мечтала стать моделью. Но после окончания средней школы записалась в армию Военно-воздушных сил США и стала авиамехаником. В 19 лет девушку отправили в командировку в Афганистан. Позже Говард поняла, что не хочет работать в этой сфере, и стала Instagram-моделью.

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