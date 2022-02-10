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четверг, 10 февраля 2022 12:15

От $580 млн в год: кто из звезд шоу-бизнеса зарабатывает больше всего

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Американский журнал Forbes подсчитал, на сколько за последний год разбогатели мировые знаменитости.
Список звездных богачей опубликовали на официальном сайте издания.

Рейтинг самых богатых звезд шоу-бизнеса:

Питер Джексон – $580 млн.

Питер Джексон – третий человек в истории, ставший миллиардером, создавая фильмы. Первыми были Стивен Спилберг и Джордж Лукас.

Автор: Reuters
  Питер Джексон
Питер Джексон

Брюс Спрингстин – $435 млн.

Музыкант передал права на свои, которые писал 50 лет, лейблу Sony Music Group. За это Брюс Спрингстин выручил около $500 млн.

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Jay-Z – $340 млн.

Jay-Z стал первым обогатившимся миллиардером благодаря хип-хопу. Рэпер продал свои акции в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

Автор: instagram.com/jayzz_official
  Jay-Z с Бейонсе
Jay-Z с Бейонсе

Дуэйн Джонсон – $270 млн.

Актер обошел своих голливудских коллег и стал самым богатым актером в 2021 году. Мужчина обогатился на кино и бренде текилы Teremana.

Канье Уэст – $235 млн.

Большую часть Уэст заработал на кроссовках Yeezy для Adidas. Рэпер обогатился за счет худых и курток, которые он разработал для бренда Gap.

Автор: Reuters
  Канье Вест
Канье Вест
Трей Паркер и Мэтт Стоун (создатели мультсериала "Южный парк") – $210 млн.

Пол Саймон (американский музыкант) – $200 млн.

Тайлер Перри (американский актер) – $165 млн.

Райан Теддер (композитор и певец) – $160 млн.

Боб Дилан (поп-певец) – $130 млн.

Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония награждения состоится 27 марта.

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Дата
10
февраля

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