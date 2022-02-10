От $580 млн в год: кто из звезд шоу-бизнеса зарабатывает больше всего

Рейтинг самых богатых звезд шоу-бизнеса:
Питер Джексон – $580 млн.
Питер Джексон – третий человек в истории, ставший миллиардером, создавая фильмы. Первыми были Стивен Спилберг и Джордж Лукас.
Музыкант передал права на свои, которые писал 50 лет, лейблу Sony Music Group. За это Брюс Спрингстин выручил около $500 млн.
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Jay-Z – $340 млн.
Jay-Z стал первым обогатившимся миллиардером благодаря хип-хопу. Рэпер продал свои акции в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.
Дуэйн Джонсон – $270 млн.
Актер обошел своих голливудских коллег и стал самым богатым актером в 2021 году. Мужчина обогатился на кино и бренде текилы Teremana.
Канье Уэст – $235 млн.
Большую часть Уэст заработал на кроссовках Yeezy для Adidas. Рэпер обогатился за счет худых и курток, которые он разработал для бренда Gap.
Пол Саймон (американский музыкант) – $200 млн.
Тайлер Перри (американский актер) – $165 млн.
Райан Теддер (композитор и певец) – $160 млн.
Боб Дилан (поп-певец) – $130 млн.
Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония награждения состоится 27 марта.
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