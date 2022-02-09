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среда, 09 февраля 2022 15:19

"Оскар-2022": опубликовали полный список номинантов на премию

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Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония награждения состоится 27 марта.

Список номинаций:

Лучшая лента:

"Король Ричард"/King Richard;

"В руках псах" / The Power of the Dog;

"Не смотрите вверх" / Don't Look Up;

"Вестсайдская история"/West Side Story;

"Дюна"/Dune;

"Аллея ужаса" / Nightmare Alley;

"Кода"/Coda;

"Белфаст"/Belfast;

"Управляй моей машиной"/Drive My Car;

"Пицца с лакрицей"/Licorice Pizza;

Автор: Reuters
  В США объявили номинантов на Оскар
В США объявили номинантов на Оскар
Лучший режиссер:

Кеннет Брана ("Белфаст");

Рюске Хамагучи ("Управляй моей машиной");

Пол Томас Андерсон ("Пицца с лакрицей");

Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");

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Лучшие актеры:

Лучший актер в качестве первого плана:

Хавьер Бардем ("Быти Рикардо");

Эндрю Гарфилда ("Тик-да... Бум!");

Бенедикт Камбербатч ("В руках кобеля");

Уилл Смит ("Король Ричард");

Дэнзел Вашингтон ("Трагедия Макбета");

Лучшая актриса в качестве первого плана:

Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй");

Оливия Колман ("Потерянная дочь");

Пенелопа Крус ("Параллельные матери");

Николь Кидман ("Быти Рикардо");

Кристен Стюарт ("Спенсер");

Автор: Reuters
  Оскар 2022: в США объявили номинантов на премию
Оскар 2022: в США объявили номинантов на премию
Лучший актер в качестве второго плана:

Киран Хайндс ("Белфаст");

Трой Котсур ("Кода");

Джесси Племонс ("В руках псах");

Джей Кэй Симмонс ("Быти Рикардо");

Коди Смит-Макфи ("В руках псах");

Лучшая актриса в качестве второго плана:

Джесси Бакли ("Потерянная дочь");

Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история");

Джуди Денч ("Белфаст");

Кирстен Данст ("В руках кобеля");

Анжаню Эллис ("Король Ричард");

Лучший сценарий:

Лучший оригинальный сценарий:

"Белфаст";

"Не смотрите вверх";

"Король Ричард";

"Пицца с лакрицей";

"Худший человек в мире";

Лучший адаптированный сценарий:

"Кода";

"Управляй моей машиной";

"Дюна";

"Потерянная дочь";

"В руках псах";

Лучшая операторская работа:

"Дюна";

"Аллея ужаса";

"В руках псах";

"Трагедия Макбета";

"Вестсайдская история";

"Лучший монтаж";

"Не смотрите вверх";

"Дюна";

"Король Ричард";

"В руках псах";

"Тик-так... Бум!";

Автор: Reuters
  Оскар 2022: опубликовали полный список номинантов на премию
Оскар 2022: опубликовали полный список номинантов на премию

Лучший анимационный фильм:

"Энканто";

"Лука";

"Митчеллы против машин";

"Рая и последний дракон";

"Муха";

Лучший зарубежный фильм:

"Рука бога" (Италия);

"Управляй моей машиной" (Япония);

"Беглецы" (Дания);

"Лутан" (Бутан);

"Худший человек в мире" (Норвегия);

Лучший документальный фильм:

"Восхождение"/Ascension;

"Аттика"/Attica;

"Беглецы" / Flee;

"Лето соула" / The Summer of Soul;

"Писать огнем"/Writing With Fire;

Лучший саундтрек:

"Не смотрите вверх";

"Дюна";

"Энканто";

"Параллельные матери";

"В руках псах";

Лучшая песня:

"Король Ричард";

"Энканто";

"Белфаст";

"007: Не время умирать";

"Четыре хороших дня";

Награда, задуманная главой американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внёсших значительный вклад в кинематограф США и его развитие, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире. Правила её вручения и принципы голосования неоднократно изменялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике, а члены Академии обвинялись в коррупции — невзирая на это, "Оскар" остаётся самой значительной и престижной кинопремией на планете

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Дата
09
февраля

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