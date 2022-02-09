  Оскар 2022: опубликовали полный список номинантов на премию

Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония награждения состоится 27 марта.
Список номинаций:
Лучшая лента:
"Король Ричард"/King Richard;
"В руках псах" / The Power of the Dog;
"Не смотрите вверх" / Don't Look Up;
"Вестсайдская история"/West Side Story;
"Дюна"/Dune;
"Аллея ужаса" / Nightmare Alley;
"Кода"/Coda;
"Белфаст"/Belfast;
"Управляй моей машиной"/Drive My Car;
"Пицца с лакрицей"/Licorice Pizza;
Кеннет Брана ("Белфаст");
Рюске Хамагучи ("Управляй моей машиной");
Пол Томас Андерсон ("Пицца с лакрицей");
Джейн Кэмпион ("В руках кобеля");
Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
Лучшие актеры:
Лучший актер в качестве первого плана:
Хавьер Бардем ("Быти Рикардо");
Эндрю Гарфилда ("Тик-да... Бум!");
Бенедикт Камбербатч ("В руках кобеля");
Уилл Смит ("Король Ричард");
Дэнзел Вашингтон ("Трагедия Макбета");
Лучшая актриса в качестве первого плана:
Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй");
Оливия Колман ("Потерянная дочь");
Пенелопа Крус ("Параллельные матери");
Николь Кидман ("Быти Рикардо");
Кристен Стюарт ("Спенсер");
Киран Хайндс ("Белфаст");
Трой Котсур ("Кода");
Джесси Племонс ("В руках псах");
Джей Кэй Симмонс ("Быти Рикардо");
Коди Смит-Макфи ("В руках псах");
Лучшая актриса в качестве второго плана:
Джесси Бакли ("Потерянная дочь");
Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история");
Джуди Денч ("Белфаст");
Кирстен Данст ("В руках кобеля");
Анжаню Эллис ("Король Ричард");
Лучший сценарий:
Лучший оригинальный сценарий:
"Белфаст";
"Не смотрите вверх";
"Король Ричард";
"Пицца с лакрицей";
"Худший человек в мире";
Лучший адаптированный сценарий:
"Кода";
"Управляй моей машиной";
"Дюна";
"Потерянная дочь";
"В руках псах";
"Дюна";
"Аллея ужаса";
"В руках псах";
"Трагедия Макбета";
"Вестсайдская история";
"Лучший монтаж";
"Не смотрите вверх";
"Дюна";
"Король Ричард";
"В руках псах";
"Тик-так... Бум!";
Лучший анимационный фильм:
"Энканто";
"Лука";
"Митчеллы против машин";
"Рая и последний дракон";
"Муха";
Лучший зарубежный фильм:
"Рука бога" (Италия);
"Управляй моей машиной" (Япония);
"Беглецы" (Дания);
"Лутан" (Бутан);
"Худший человек в мире" (Норвегия);
Лучший документальный фильм:
"Восхождение"/Ascension;
"Аттика"/Attica;
"Беглецы" / Flee;
"Лето соула" / The Summer of Soul;
"Писать огнем"/Writing With Fire;
Лучший саундтрек:
"Не смотрите вверх";
"Дюна";
"Энканто";
"Параллельные матери";
"В руках псах";
Лучшая песня:
"Король Ричард";
"Энканто";
"Белфаст";
"007: Не время умирать";
"Четыре хороших дня";
Награда, задуманная главой американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внёсших значительный вклад в кинематограф США и его развитие, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире. Правила её вручения и принципы голосования неоднократно изменялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике, а члены Академии обвинялись в коррупции — невзирая на это, "Оскар" остаётся самой значительной и престижной кинопремией на планете
Комментарии