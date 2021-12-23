"Оставила телефон на прилавке" - Lida Lee вспомнила первое путешествие за границу

Lida Lee поделилась воспоминаниями о первом путешествии за границу. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Lida Lee поделилась, как и где любит проводить отпуск.

Бывшая подопечная Monatik также вспомнила, как потеряла телефон на отдыхе. Об этом рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Если на отдых есть только неделя и нужно выбрать между морем и горным курортом, то предпочту море. Но год назад мы с друзьями отправились в Карпаты. Я получила такой мощный заряд энергии и сил, хотя отдыхали несколько дней. Но они выдались очень насыщенными. Поняла, что в горах особенная атмосфера", - сказала исполнительница.

В детстве родители всегда отправляли ее в танцевальные лагеря на море. Или всей семьей открывали новые страны и живописные уголки. Но больше всего певице запомнилось ее первое путешествие за границу.

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"Поехала вместе с танцевальным ансамблем на фестиваль в Австрию. У нас была возможность прогуляться по городу и почувствовать его атмосферу. Я настолько была поражена архитектурой и местными достопримечательностями, что оставила свой телефон на прилавке сувенирного магазина", - вспомнила она.

Певица Лидия Скорубская, известная как Lida Lee, приняла участие в съемке для Vogue Ukraine. Съемка прошла в формате вечеринки в стиле 1920-х. Участники одеты по моде фильма "Великий Гэтсби".