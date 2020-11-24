В стиле "Великого Гэтсби": подопечная Monatik снялась для Vogue Ukraine

Певица Лидия Скорубская, известная как Lida Lee, приняла участие в съемке для Vogue Ukraine. Видео опубликовала в Instagram.

Съемка прошла в формате вечеринки в стиле 1920-х. Участники одеты по моде фильма "Великий Гэтсби".

Фото: instagram.com/lidalee_official

Женщина начала карьеру с участия в шоу "Голос страны" в 2014 году. Тогда она выступала под настоящим именем. В этом году в январе Скорубская вернулась в проект и выбрала команду Monatik. С этого момента и началось их сотрудничество.

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Летом Monatik стал продюсером Скорубской. Она выбрала псевдоним - Lida Lee.

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Американская певица Тейлор Свифт в 6-й раз получила звание певицы года на 46-й церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии премию проводили в прямом эфире в зале Microsoft Theater.