 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 360
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 630
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2016
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 666
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6075
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
3
4
10
5
В стиле &quot;Великого Гэтсби&quot;: подопечная Monatik снялась для Vogue Ukraine
В стиле "Великого Гэтсби": подопечная Monatik снялась для Vogue Ukraine
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
&quot;Журю в новом телешоу&quot; - Maruv похвасталась достижениями в России
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
Сексуальная жена MONATIKа засветила роскошный бюст в кружевном платье
Видео
Все видео
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Sysuev возвращается с танцевальным синглом Girl
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1575
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 594
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 10:54

В стиле "Великого Гэтсби": подопечная Monatik снялась для Vogue Ukraine
7

  Комментировать

Певица Лидия Скорубская, известная как Lida Lee, приняла участие в съемке для Vogue Ukraine. Видео опубликовала в Instagram.

Съемка прошла в формате вечеринки в стиле 1920-х. Участники одеты по моде фильма "Великий Гэтсби".

Певица приняла участие в съемке в стиле "Великого Гэтсби"
Фото: instagram.com/lidalee_official
Певица приняла участие в съемке в стиле "Великого Гэтсби"
Певица приняла участие в съемке в стиле "Великого Гэтсби"
Певица приняла участие в съемке в стиле "Великого Гэтсби"
Певица приняла участие в съемке в стиле "Великого Гэтсби"

Женщина начала карьеру с участия в шоу "Голос страны" в 2014 году. Тогда она выступала под настоящим именем. В этом году в январе Скорубская вернулась в проект и выбрала команду Monatik. С этого момента и началось их сотрудничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте

Летом Monatik стал продюсером Скорубской. Она выбрала псевдоним - Lida Lee.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lida Lee (@lidalee_official)

Американская певица Тейлор Свифт в 6-й раз получила звание певицы года на 46-й церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии премию проводили в прямом эфире в зале Microsoft Theater.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В стиле "Великого Гэтсби": подопечная Monatik снялась для Vogue Ukraine». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 44740
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19593
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12627
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11286
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7614
Знаменитости
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
Влюбленные будут посвящать друг другу: The Hardkiss презентовали новую песню
 Просмотров: 45
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
 5 Просмотров: 1053
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
4
 3 Просмотров: 1485
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
Майли Сайрус 28. Скандальные образы звезды
10
 Просмотров: 3033
Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона
Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона Просмотров: 414
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 41927
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть