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суббота, 21 августа 2021 23:47

Остапчуки отметили романтическую годовщину

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Остапчуки отметили романтическую годовщину
Остапчук отметили вторую годовщину знакомства. ФОТО: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина отметили двойной праздник - вторую годовщину своего знакомства и первую годовщину помолвки.

Два года назад еще женат на Елене Войченко Владимир работал ведущим на свадьбе и там встретил свою новую любовь Кристину. Через год шоумен сделал предложение.

"Я никогда бы не поверил, как круто изменится моя жизнь за эти два года. Счастлив, что Вселенная нас встретила 19.09.2019. Благодарен, что ты год назад сказала мне " Да ", надев кольцо. Рад проживать каждый день с тобой, самой лучшей и самой любимой ", - написал он Кристине в Instagram.

Кристина также написала трогательное обращение к любимому.

"Тогда, два года назад, все могло произойти иначе! Ведь мы могли не встретиться, но Вселенная решила так, а она точно знает, что для нас лучше! Два года со дня знакомства! Год со дня признания! Столько всего было за это время , но пусть так же, как на этих фото, мы всегда держим друг друга за руку, всегда смеемся, а самое главное, никогда не перестали быть собой! Ведь такими мы друг друга узнали и полюбили! ", - написала Кристина.

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Телеведущий из Украины Владимир Остапчук и его жена, юрист Кристина Горняк ужинали и позировали в обнимку с российским оккупантом Филиппом Киркоровым, который поддерживает захват Российской Федерацией Крыму.

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22
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