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пятница, 25 октября 2019 15:22

Остапчук лично подтвердил развод с женой
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Владимир Остапчук и Елена Войченко правда разводятся.
Фото: viva.ua
Владимир Остапчук и Елена Войченко правда разводятся.
Владимир Остапчук и Елена Войченко правда разводятся.
Владимир Остапчук и Елена Войченко правда разводятся.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко подтвердили информацию о разводе.

Мужчина дал личный комментарий изданию Viva.

По словам Остапчука, жизнь непредсказуема и может произойти все что угодно.

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"В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Мы не хотим выносить наши личные отношения в целом. Мы особенно трепетно​​оберегаем наш личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами года крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", - прокомментировал супругов.

Один из фаворитов проекта "Танцы со звездами" Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко. Остапчук лично принес соответствующее заявление в Подольский районный суд города Киева.

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