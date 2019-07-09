Особенная связь с Арчи: Меган Маркл возьмет верного друга для сына из приюта

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет завести собаку, чтобы у ее сына Арчи был верный друг с детства.

Жена принца Гарри планирует взять собаку из приюта, сообщило издание The Sun.

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Такое желание появилось в королевской семье после крестин малыша 6 июля.

У Меган и Гарри уже есть 2 собаки - лабрадор и бигль Гай, которых они тоже приютили. Герцогиня считает, что Арчи нужна его собственная собака из приюта, чем дорогой щенок.

Маркл покровитель благотворительной организации Mayhew, которая помогает животным.

"Меган очень хочет собаку, с которой Арчи может ассоциировать свое детство. Она надеется, что между ними образуется особая связь, и у Арчи будет много приятных воспоминаний", - поделился инсайдер королевской семьи.

Недавно 37-летняя Меган Маркл отказалась знакомить семью с сыном Арчи, чтобы защитить его от негативного влияния.