Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви

Vaha презентовал песню "Хто вона". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист Vaha представил второй украиноязычный сингл "Хто вона".

"Для меня важно, чтобы каждая песня несла особую историю, я всегда стараюсь вносить в трек немного личного. И по традиции, не забываю о грузинских мотивах в украиноязычных треках. Это история о любви, которую хотел бы рассказать всем и каждому", - делится участник "Голосу країни-10".

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Автором слов и музыки является Vaha. Аранжировку создал Даниель Вайнер.

"Поющий футболист" Вахтанг Вахтангишвили, более известный как Vaha, пытался попасть в "Голос страны" более 5 лет. Впервые выступил на сцене вокального шоу весной в прошлом году.