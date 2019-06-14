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пятница, 14 июня 2019 12:33

Орнелла Мути попала в тюрьму

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Орнелла Мути попала в тюрьму
Знаменитость объясняла, что ее заболевание не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном вечере в пользу больных детей у нее не было нужды разговаривать. ФОТО: ANSA

Известную итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа 64-летней звезде за прогул спектакля, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне, сообщает ANSA.

В тот вечер Мути посетила благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором также присутствовал Владимир Путин и американский актер Кевин Коснер.

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А в театр артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, благодаря которой она освобождалась от работы на сцене. После этого администрация театра Верди подала на нее иск.

Звезда итальянского кино и муза многих известных режиссеров, актриса Орнелла Мути этой осенью приезжает в Украину с театральной постановкой "Суд над ведьмой". Спектакль пройдет в двух украинских городах: 1 октября - в Киеве в МЦКИ (Октябрьском дворце), а на следующий день - в Одессе в Театре музкомедии.

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