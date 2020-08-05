Опубликовали рейтинг актеров, чье слово в кино стоит больше всего

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Компания Casumo опубликовала рейтинг популярных актеров, чье слово с экрана стоит дороже.

Для того, чтобы определить актеров, в компании проанализировали количество произнесенных в фильме слов и сравнили их с гонорарами звезд. Рассматривались роли, сыгранные за всю карьеру. Компания представила два рейтинга - мужской и женский - на сайте Casumo.

Первое место в мужском рейтинге занял Том Круз. Его слово с экрана стоит $7,1 тыс. За ним следуют Курт Рассел ($5,68 тыс.), Джонни Депп ($4,88 тыс.), Дензел Вашингтон ($4,58 тыс.) и Леонардо Ди Каприо ($4,33 тыс.).

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Лидером в женском рейтинге стала Камерон Диас. Ее слово стоит $4,64 тыс. В 5 лучших также вошли Кортни Кокс ($3,53 тыс.), Джоди Фостер ($3,26 тыс.), Джулия Робертс ($2,41 тыс.) и Холли Берри ($2,4 тыс.).

В Киеве стартовали съемки первого фильма для стримингового сервиса Netflix. В киноленте Украина превратится в Францию, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.