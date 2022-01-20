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пятница, 21 января 2022 01:45

Онуфрийчук с любимым в одинаковых рубашках побывали на сафари: захватывающие фото
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Телеведущая 36-летняя Иванна Онуфрийчук с мужем-бизнесменом Алмазом улетели на отдых в Африку. После Мальдив и Франции пара решила продлить отпуск в Кении.

Как призналась ведущая "Танців із зірками", это была ее мечта. Кроме мужа, с ней проводят время его сестра и подруга. На днях они побывали на сафари. Яркими фото Онуфрийчук делится в Instagram.

"Приключения начинаются. Так давно я мечтала о сафари Африкой и так счастлива, что именно сейчас мы сюда приехали", - рассказала она.

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Компания уже успела позавтракать с шампанским в саване, после чего наслаждалась сафари на авто. Они встретили гиппопотамов, львов, буйволов, зебр, слонов и леопарда.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук вместе с мужем-миллионером Алмазом наслаждаются отдыхом в Кении
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Звезда побывала на сафари
Звезда побывала на сафари
Звезда побывала на сафари
Онуфрийчук отдыхает с подругой, любимым и его сестрой

"За пределы автомобиля выходить категорически запрещено. Животное воспринимает автомобиль как другое животное. Как только оно отделит вас от машины, вы становитесь для него маленькой беззащитной обезьяной. А для хищника - потенциальным завтраком или обедом", - поделилась ведущая.

Супруги выбрали стильный family look и появились в одинаковых песочных рубашках с принтом жирафов.

Онуфрийчук опубликовала интригующий пост после обвинений Тины Кароль. На днях певица раскрыла в одном из интервью, что якобы та купила место в шоу "Танці з зірками".

Онуфрийчук с мужем-миллионером Алмазом отправились в медовый месяц. Пара, официально расписавшаяся в Украине 11 ноября, проводит отпуск на Мальдивах. Оттуда ведущая показала фото, на котором позирует в белом бикини. Устроила фотосессию на фоне моря.

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