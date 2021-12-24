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пятница, 24 декабря 2021 11:03

Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
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Телеведущая Иванна Онуфрийчук опубликовала интригующий пост после обвинений Тины Кароль. На днях певица раскрыла в одном из интервью, что якобы та купила место в шоу "Танці з зірками".

Онуфрийчук с мужем-миллионером Алмазом отправились в медовый месяц. Пара, официально расписавшаяся в Украине 11 ноября, проводит отпуск на Мальдивах. Оттуда ведущая показала фото в Instagram, на котором позирует в белом бикини. Устроила фотосессию на фоне моря.

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"И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг", – написала Онуфрийчук.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук показалась в бикини
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Телеведущая Иванна Онуфрийчук показалась в бикини
Звезда отдыхает на Мальдивах
Она также отреагировала на обвинение Тины Кароль в том, что якобы купила место в шоу "Танці із зірками"
Отпуск проводит с мужем-бизнесменом Алмазом

Исполнительница Тина Кароль прокомментировала отказ быть ведущей в шоу "Танці з зірками". В прошлом сезоне ее заменила Иванна Онуфрийчук. Фанаты певицы удивились, когда впервые вела танцевальное шоу не Кароль. Звезда только сейчас решила высказаться на эту тему.

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Дата
24
декабря

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