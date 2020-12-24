"Оно тебе надо?". Каменских ошеломила подписчиков новым образом

Исполнительница 33-летняя Настя Каменских, более известная как NK, удивила поклонников прической.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда появилась с длинными косами, стилизованными под дреды и украшенными кольцами. Образ дополнила ярким макияжем.

"Моя постоянство - в постоянных трансформациях. В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому. Или даже в перестановке дома или в изменении прически. Ведь новый опыт и новые впечатления вдохновляют. Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас. Вообще, просто хотела показать вам свою новую прическу", - подписала артистка фото.

Мысли подписчиков разошлись: некоторые облюбовали образ певицы, другие раскритиковали. Впечатления от прически выразили в комментариях:

"Оно тебе надо?", "И снова с языком на фото. Настя, может, хватит?", "Крутая", "Красотка", "Согласна, тебе идет".

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Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, известная как NK, представила долгожданный трек Vibe и клип к нему. По словам артистки, песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые испытывает женщина. Видеоработу уже опубликовали на официальном YouTube-канале звезды.