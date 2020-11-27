Соблазнительные танцы в мини-платьях и нижнем белье: Каменских презентовала клип

Видеоработу уже опубликовали на официальном Youtube-канале звезды. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, известная как NK, представила долгожданный трек Vibe и клип к нему.

По словам артистки, песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые испытывает женщина. Видеоработу уже опубликовали на официальном Youtube-канале звезды. В клипе певица предстает в смелых образах. Знаменитость танцует в серебристом мини-платье и черной курточке, а в другом кадре - только в нижнем белье и чулках.

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"Это песня о глубоких и сильных чувства, которые охватывают все тело и бросают в водоворот ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слияния 2 душ, окутанных непонятной энергией взаимной привязанности", - написала Каменских под видео.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко - Потап, рассекретил фрагмент новой песни жены Насти Каменских. Видео, где певица играет на фортепиано и выполняет часть трека, Потап опубликовал в Instagram.