"Он очень консервативный" - Натальа Карпа рассказала о ссорах с мужем

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Наталка Карпа рассказала о ссорах с мужем

Недавно певица 39-летняя Натальа Карпа приняла участие в шоу, за кулисами которого поделилась нюансами семейной жизни.

Команда мужчин и женщин соревнуются за первенство в шоу "Кто сверху?" на "Новом канале". Каждый доказывает, что любой конкурс им по силам. За кулисами шоу Наталья Карпа призналась, которые ей иногда приходится спорить с человеком по распределению семейных обязанностей.

"Он у меня очень консервативен. Считает, что женщина должна выполнять свои определенные функции. Я выросла в семье, где было немного по-другому", - рассказывает артистка.

По словам исполнительницы, между ее отцом и мамой не было четкого распределения обязанностей.

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"У меня очень современные родители. Они легко могут меняться функциями. Например, папа моет посуду, а мама хорошо разбирается в строительных нюансах. Во время ремонта знала, какой щебень надо приобрести", - добавляет Наталья Карпа.

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