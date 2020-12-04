"Океан" чувств Златы Огневич в новом mood video

Романтичная Злата Огневич раскрылась в mood video на трек "Океан" и рассказала о любви, от которой теряешь голову. "Океан" — это о простоте и легкости, но в то же время о испытаниях, которые приносит любовь.

""Это очень особенная авторская песня, я написала её для своего нового альбома "Богиня". Мы работали над ней вместе с Виталием Телезиным и студией 211. Интересный момент – припев был придуман буквально в течении 10 мин. уже в завершении нашей студийной сессии. Я услышала его буквально в воздухе и сразу же записала. Этот припев и вошёл в финальную версию сингла "Океан", - поделилась артистка.

Этот трек автобиографический: на написание этой истории Злату Огневич сподвигла личная история.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

"Меня вдохновил один парень, который очень мне нравился когда-то. Он знает, что эта песня написана про него. Я уверена, многие девушки узнают в ней себя", - рассказала Злата.

Режиссёром mood video выступил талантливый Валерий Погонский (Val Gonsky) и это 5-ый творческий тандем со спевицей. В mood video есть множество символов. "Океан" – как символ безграничности и первоначала, зарождение новой жизни.

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"В песне есть слова: "Але найбільша із оман – любов твоя. И они вдохновили режиссера на такой символ, как крест. Это про испытания, которые нам приносит любовь. В то же время уметь настолько глубоко чувствовать — это настоящее счастье. Также в mood video мы придумали эффект с зеркалом, чтобы подчеркнуть мой главный месседж – я принимаю себя и в этом моя женская сила", - поделилась Злата Огневич.

Певица Злата Огневич опять порадовала фанатов фотографиями с откровенной фотосессии. На серии черно-белых снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в кружевном нижнем белье. Образ артистки подчеркнул ее стройную фигуру и аппетитные формы.