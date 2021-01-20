Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе

Оля Полякова поддержала языковой закон. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам, что думает о законе об обязательном украинском языке в сфере услуг.

Соответствующее видео знаменитость записла Instagram-stories. На этот раз говорила на государственном, хотя обычно общается на русском.

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"Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии - на французском? Может, хотят разговаривать американцы на другом языке, а не на английском. Люди, у нас должен быть наш украинский язык. Может, это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык и надо на нем говорить. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?" - сказала певица.

Грубых нарушений языкового закона пока что не зафиксировали. Но предполагают, что число жалоб увеличится, когда откроют рестораны и кафе после карантина.