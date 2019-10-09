Оля Полякова раскроет секрет своего успеха

Авторский курс Полякова начинает 28 октября. Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова решила примерить новую роль – коуча. В ближайшее время знаменитость представит авторский курс. Это будет первый подобный опыт певицы.

Программа, разработанная Поляковой совместно с лучшими украинскими психологами и методистами, будет проходить в форме 30-дневного онлайн-марафона. Участники будут получать задания от певицы раз в 3 дня. Их выполнение выработает полезные привычки, научит ставить и достигать желаемой цели, находить баланс между карьерой и личной жизнью, поможет разобраться в понимании себя и своих желаний.

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Дополнительный бонус – воплощение мечты одного из участников. Среди "марафонцев", успешно прошедших программу, Оля Полякова разыграет ценные призы, главный из которых – путешествие в Париж.

"Друзья, вы регулярно мне пишете слова благодарности, что я вас вдохновляю, и задаете мне в личные сообщения сотни вопросов и просите совета. К сожалению, нет возможности всем ответить. Но у меня достаточно давно зреет идея делиться своими знаниями и опытом, который я приобрела в своей жизни. Мне есть, что сказать, и я знаю, как помочь в ваших жизненных ситуациях. Очень давно об этом размышляю. Давно хочу проявить себя в роли лектора. Сейчас понимаю, что созрела", - написала певица на своей странице в Instagram.

Недавно Оля Полякова стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов.