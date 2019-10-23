Оля Полякова пожаловалась на эйджизм в популярном телешоу

Оля Полякова заняла кресло жюри в 10-м сезоне шоу "Х-фактор". Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова резко высказалась против дискриминации на основании возраста. Такую реакцию вызвала одна из участниц шестого выпуска вокального шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

На прошлых выходных одной из самых ярких участниц выпуска "Х-фактор" стала Илона Клешнина с песней Аллы Пугачевой "Женщина, которая поет". В свои 57 лет Илона не стесняется возраста, активно занимается спортом.

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Появление женщины на сцене было эффектным. Под его впечатлением Полякова решила разузнать секрет молодости участницы и раскритиковать эйджизм, который бытует в современном обществе.

"Когда я смотрю на таких женщин, я не боюсь возраста. Глядя на Илону, ничего не страшно. Я хочу на всю страну объявить войну эйджизму. Запомните, люди, сегодняшние 50 – это новые тридцать. Вы посмотрите на наших девушек за тридцать. Мы – молодые, красивые и еще очень долго собираемся такими быть", - прокомментировала певица.

Евгений Кот, Ольга Полякова, Ираклий Макацария, Валерий Жидков и другие знаменитости посетили гала-концерт Международного фестиваля "BALLET OPEN SPACE", инициаторами которого стали премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар.