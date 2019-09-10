Оля Полякова поменяется телами с DZIDZIO

Полякова снимется в новой комедии. Фото: СТБ

В рамках подготовки к грандиозному шоу "Королева ночи" на стадионе "Арена Львов" Оля Полякова посетила вечернее шоу "Все включено" на радио "FM Галичина" во Львове. Во время эфира певица назвала имя звездного партнера, который сыграет с ней в кинокомедии "Звезды по обмену".

Фильм выйдет на широкий экран в 2020 году и будет представлен Поляковой совместно с украинской компанией Kinorob. Этот фильм станет первым проектом продюсерского дебюта певицы. Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

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"В этом году мы начинаем съемки. Немного спойлерну: две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, которые поменялись телами, борются за главную награду, но после обмена телами они будут делать все, чтоб никто из них не получил эту награду. Не на жизнь, а на смерть будет борьба. Еще никогда не называла имя, хоть все и спрашивают, кто будет звездным партнером. Это будет DZIDZIO, именно с ним мы поменяемся телами", - рассказала в эфире Оля Полякова.

Актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии "Свингеры". По итогам проката картина стала самой кассовой украиноязычной комедией. Также певица снялась в продолжении "Свингеры-2".