Ольга Сумская празднует 53-летие: самые "горячие" фото украинской Роксоланы

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Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская празднует сегодня, 22 августа, свое 53-летие.

Знаменитость стала заслуженной, народной артисткой Украины и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

За актерскую карьеру сыграла почти в 70 фильмах и сериалах.

Впервые на сцену вышла в 5 лет.

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Сниматься в кино начала еще в студенческие годы. Первая роль в кино - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983). Большую популярность Ольге Сумской принесла ее роль Роксоланы в сериале "Роксолана".

В честь дня рождения артистки Gazeta.ua создала подборку самых горячих снимком Сумской.

Первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный. В 1990-м их брак распался. От брака с Паперным Ольга Сумская имеет дочь Антонину. С нынешним мужем - актером Виталием Борисюком актриса воспитывает дочь Анну.