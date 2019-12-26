Олег Винник сфотографировался для обложки журнала

Олег Винник. Фото: ТСН

Олега Винника напечатали на обложке новогоднего журнала "Теленеделя".

Для фото артист выбрал яркий оранжевый костюм с двубортным пиджаком с пестрой платком и брюками, сообщили в ТСН.

Свой образ певец дополнил серебристой серьгой и браслетом. Распущенные волосы, щетина и загадочная обольстительная улыбка завершили образ артиста.

В интервью изданию Винник рассказал о своей повседневной жизни: чем радует близких и как отдыхает, на чем никогда не экономит и какую пищу предпочитает.

"Для меня важно удивлять любимую, однако я не ищу особых моментов. Иногда могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже" из ничего ", если в холодильнике окажется практически пусто. До всегда попадал в цель. Ведь когда готовят не для себя, получается гораздо вкуснее ", - рассказал Винник.

Также добавил, что любит домашнюю кухню.

"Я никогда не экономлю на здоровье. Иногда могу спонтанно, на эмоциях, купить какую-то вещь, что-нибудь из одежды. Но это бывает не часто. Не люблю" пылесборники ". И никогда не буду долго (некоторые это делают всю жизнь ) собирать деньги на что-то материальное. Это, на мой взгляд, неправильно ".

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Певцы Потап, Олег Винник и Оля Полякова записали новый саундтрек к комедии "Сумасшедшая свадьба 2", которая выйдет в кинопрокат 25 декабря. Композицию "Свят! Свят! Свят!" создал Потап, сообщает ТСН.