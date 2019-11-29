Потап, Винник и Полякова записали саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2"

Клип представляют 5 декабря. Фото: ТСН

Певцы Потап, Олег Винник и Оля Полякова записали новый саундтрек к комедии "Сумасшедшая свадьба 2", которая выйдет в кинопрокат 25 декабря.

Композицию "Свят! Свят! Свят!" создал Потап, сообщает ТСН.

"Мы с Олегом хотели повторить успех и искали новый цвет к новому хитовому саундтреку. Поскольку песня выходила веселая и зажигательная, поняли, что нам нужна Королева Ночи, вот так, в главной песни всех праздников объединились артисты, с которыми у украинцев ассоциируются праздники", - рассказал Потап.

"С Потапом еще с прошлого года у нас сложился замечательный творческий тандем. Теперь присоединилась Оля с её горячим темпераментом. Это интересно, хотя и непросто. Когда собираются мужчины вместе - это одно, но если между ними появляется женщина - сами понимаете . Но результат понравился всем!" - сказал Винник.

Поляковой совместная работа понравилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"

"Классная песня, украинская, зажигательная - все, как я люблю. А компания собралась что надо", - заявила она.

Премьера песни и клипа состоится 5 декабря.

В сети опубликовали официальный трейлер украинской комедии "Сумасшедшая свадьба 2". Ролик появился на YouTube-канале фильма.