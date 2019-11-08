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пятница, 08 ноября 2019 22:45

Олег Винник рассказал, как рассматривает женщн

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Олег Винник рассказал, как рассматривает женщн
Олег Винник выступит 21 ноября в Дворце спорта. Фото: пресс-служба

Певец Олег Винник рассказал о своем отношении к изменам. В интервью исполнитель признался, как иногда смотрит на женщин.

"Когда ты любишь женщину и дорожишь ею, задумаешься, стоят ли 3 минуты "похода налево" разрушенных отношений. Глазами я могу каждую женщину оценить за 2 секунды, полюбоваться. Любой мужчина так смотрит на женщин: с интересом, оценивающе. Но это не измена. Да, ты можешь фантазировать о чем-то – думаю, это много раз в день делают как мужчины, так и женщины. А вот нести ответственность за свои поступки – большое дело", - сказал Винник журналу "Отдохни".

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Также глянец выбрал самые интересные высказывания артиста перед его концертом в столичном Дворце спорта 21 ноября. Он станет завершающим в туре "Роксолана".

Олег Винник рассказал о том, как относится к селу.

"Я горжусь тем, что я из села. Я вырос там и познал жизнь. С удовольствием приезжаю в село к родственникам, где у меня осталась сестра и племянница. И я понимаю, что это за жизнь и каков труд людей в селе", - поделился певец.

Хит украинского певца Олега Винника перепели маленькие дети. Kids cover появился на YouTube.

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