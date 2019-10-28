Юный волк: 5-летний фанат перепел легендарный трек Винника

Мальчик перепел Олега Винника. Фото: пресс-служба

Хит украинского певца Олега Винника перепели маленькие дети.

Kids cover появился на YouTube.

5-летний поклонник певца Эрик Сакин еще и снял клип на трек.

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Мальчик сам выбрал песню, а в реализации идеи помогли его родители. В клипе пытались повторить образ Винника. Женская роль в видео досталась Софии Бабенко.

"Клип снимался детьми для детей, наша цель помогать талантливой молодежи в реализации их идей", - говорится в описании ролика на YouTube.

По словам автора и исполнителя "Волчицы" Олега Винника, композиция, на первый взгляд, кажется довольно легкой, но с ней не всегда справляются даже профессионалы.

"Я рад быть примером для нового поколения, в котором вижу светлое, перспективное будущее нашей страны. И мне очень приятно, что выбор Эрика пал именно на песню "Волчица". Это еще раз подтверждает, что возраст не имеет значения, когда речь идет о настоящие чувства", - поделился впечатлениями Винник.

Украинский певец Олег Винник, который оскандалился участием в флешмобе с русскими, а не сразу смог провести концерт в Сумах.