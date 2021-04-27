"Очень переигрывал" - Решетник рассказал о начале своей телевизионной карьеры

Ведущий поделился подробностями первых телевизионных кастингов. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил, как начиналась его карьера. Он поделился, как проходили его первые съемки. Это было еще в студенческие годы ведущего.

"Мы с одногруппниками очень радовались, если нас принимали в массовку в клипы или развлекательные программы. На съемках одного из клипов случилась очень смешная ситуация. Я знал, что после определенной команды режиссера (что-то вроде "начали" или "массовка") нужно выбегать на позицию. А до этого всегда была еще команда "мотор" для главного участника видеоработы - певца. Но я всегда путал эти моменты и бежал на свое место после первого же сигнала. Получалось, что на съемочной площадке еще до исполнителя появлялся я. Первым. Это было забавно, ведь повторялось трижды, если не больше. Потом мне, наконец, объяснили, что моя команда не "мотор". Все вокруг смеялись, но мне уже тогда очень хотелось быть на первых ролях. Теперь это сбылось", - рассказал Решетник за кулисами шоу "Где логика", которое показывает "Новый канал".

Ведущий поделился подробностями первых телевизионных кастингов.

"Однажды мне нужно было спокойно прочитать какое-то письмо. Поскольку в университете я учился актерскому мастерству, то погрузился в тот текст так, что начал плакать на кастинге. Конечно, очень переигрывал, поэтому режиссерская группа смеялась, а не плакала со мной", - вспомнил знаменитость.

Также он рассказал, какие случались курьезы во время съемок.

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"У нас была запланирована съемка на острове Маврикий. Мы застали в очень плохую погоду, поэтому отложили съемку на несколько дней и просто отдыхали. Тогда я полюбил свою профессию еще больше. Еще когда-то снимали в Лондоне. Что-то тоже не успевали из-за погоды, поэтому остались на дольше. Так в моей профессии минусы быстро превращаются в плюсы", - добавил Решетник.

28 ноября 2020 года у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины родился третий сын, которого назвали Александр. Самому старшему в семье, Ивану – 7 лет, среднему, Дмитрию, – 3. Григорий впервые рассказал, как прошли роды, и как самого маленького встречали братья.