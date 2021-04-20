Обучение на программиста и гитара на Новый год: участники Kadnay рассказали о нелогичных поступках

В девятом выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались ведущие Леся Никитюк и Мила Еремеева против группы Kadnay - Дмитрия Кадная и Филиппа Коляденко. По правилам проекта, две команды соревнуются за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы на логику, смекалку, быстроту мышления и познания в различных сферах.

За кулисами шоу на "Новом канале" участники рассказали о своих самых нелогичные поступки.

"Наиболее нелогичный поступок в моей жизни - это пойти учиться профессии программиста. Помню, тогда это было престижно, и я повелся. Быстро все поняв, сместил приоритет на творчество и участие в театре, который был в моем учебном заведении. Именно благодаря этому получил красный диплом", - признался Каднай.

Его коллега по сцене нелогично поступил в детстве.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Как-то я попросил маму подарить на Новый год гитару. Просто хотелось похвастаться перед ребятами в лагере, где я отдыхал каждое лето. Но так сложилось, что больше туда не поехал, поэтому никому не смог открыть свой талант. Но именно через эти попытки быть интересным сверстникам я пришел к тому, что музыка стала моей жизнью", - рассказал Коляденко.

Еремеева за кулисами призналась, что тоже часто совершает алогично.

"Например, чтобы разбираться с розетками или щитками, для начала надо учить физику. Да, когда я самостоятельно пыталась починить утюг для волос, меня несколько раз догонял ток. А еще часто в жизни бывает супер-нелогичная, но знакомая всем ситуация: ты отдыхаешь, делаешь make it rain champagne, а рука так и тянется кому-то написать, если вы понимаете, о чем я. Но здесь опыт берет свое, логика побеждает, и ты просыпаешься без зазрения совести", - поделилась она.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины стали "УВ", что означает "Усатая ведущая". А мужчины из группы Kadnay назвали команду, как свой альбом - Santiago.

Первый раунд под названием "Что общего", "взяли" мужчины. Нужно было искать, что объединяет три разные картинки. Каднай и Коляденко отгадали три задачи, а Никитюк и Еремеева - два.

Второй раунд, "Третий лишний", закончился со счетом 5:3 снова в пользу группы. Во время третьего раунда, "Плюс-минус", участники ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Победу наконец получили женщины. В четвертом раунде под названием "Угадай меня", где участники угадывают из анимационных роликов названия фильмов, мультфильмов и сериалов, вперед снова вырвались мужчины. Счет перед финалом - 3:1.

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В финальном раунде под названием "Логический пинг-понг", отгадывали ребусы на общую тематику. В девятом выпуске шоу - это были названия блюд. Девушки дали девять правильных ответов, а ребята - 12. В конце концов призы "Железная логика" получили музыканты.

В восьмом выпуске развлекательного шоу "Где логика" соревновались певицы Слава Каминская и Даша Астафьева и ведущие Иракли Макацария и Даниэль Салем. В проекте украинские звезды разгадывают ребусы и задачи на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления, память и осведомленность в разных сферах жизни.