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вторник, 21 сентября 2021 14:00

Образец для женщин: Бен Аффлек объяснил, почему восхищается Джей Ло
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Дженнифер Лопес вызывает восторг у Бена Аффлека.
Фото: Tatler.com
Бен и Дженнифер воссоединились спустя 17 лет. Тогда, в 2002 году, Аффлек и Лопес были одной из самых популярных пар Голливуда. Поклонники прозвали их союз «Беннифер» и внимательно следили за их отношениями. Влюбленные даже собирались пожениться, однако отменили свадьбу за один день до торжества.
Оказывается, одной из причин расставания Бена и Дженнифер стала совместная работа в фильме «Джильи», где влюбленные сыграли главные роли. Картина получила очень много плохих отзывов и антинаград. Наряду с личными проблемами это стало сильным ударом по их отношениям.
Дженнифер Лопес вызывает восторг у Бена Аффлека.

Американский актер 49-летний Бен Аффлек восхищается своей подругой 52-летней Дженнифер Лопес.

О восхищении к звезде он рассказал в интервью AdWeek.

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Его половинка выступает образцом для сильных цветных женщин. Она успешна, справедлива и умеет себя вести в бизнес-мире, отметил Аффлек.

"Я в восторге от того, какое влияние Дженнифер осуществляет на мир. Она вдохновляет огромное количество людей. Она дает осознание того, что они являются непосредственными участниками ситуации в стране. Немного личностей в истории имели такое влияние. Мне такого не узнать никогда, и я могу только быть рядом и восхищаться с уважением", - прокомментировал актер.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения на Французской Ривьере вместе с актером Беном Аффлеком. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. Лопес опубликовала в Instagram несколько фотографий с празднования, официально объявив о воссоединении с Аффлеком.

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