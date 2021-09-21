Образец для женщин: Бен Аффлек объяснил, почему восхищается Джей Ло

Фото: Tatler.com

Американский актер 49-летний Бен Аффлек восхищается своей подругой 52-летней Дженнифер Лопес.

О восхищении к звезде он рассказал в интервью AdWeek.

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Его половинка выступает образцом для сильных цветных женщин. Она успешна, справедлива и умеет себя вести в бизнес-мире, отметил Аффлек.

"Я в восторге от того, какое влияние Дженнифер осуществляет на мир. Она вдохновляет огромное количество людей. Она дает осознание того, что они являются непосредственными участниками ситуации в стране. Немного личностей в истории имели такое влияние. Мне такого не узнать никогда, и я могу только быть рядом и восхищаться с уважением", - прокомментировал актер.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения на Французской Ривьере вместе с актером Беном Аффлеком. Пара отправилась в романтическое путешествие на яхте стоимостью $130 млн. Лопес опубликовала в Instagram несколько фотографий с празднования, официально объявив о воссоединении с Аффлеком.