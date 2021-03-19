Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс

Фото: instagram.com/veronicabielik

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик поразила своих поклонников серию откровенных фотографий.

Сейчас девушка отдыхает на роскошном курорте Azulik в Мексике и именно оттуда публикует снимки на своей странице в Instagram.

На очередном фото Белик позировала, сидя на качелях. Из одежды на модели - лишь крохотные трусики. Обнаженную грудь едва прикрыла распущенными волосами.

"Ближе к природе", - лаконично подписала пикантное фото Вероника.

На других фотографиях Белик позировала в красном сплошном купальнике. В посте модель рассказала, что в путешествии потеряла кредитную карточку, но это позволило изучить урок осторожности.

"Мы проснулись в этом раю со звуком океана, доносившийся снаружи. Жизнь прекрасна!", - оптимистично подытожила она.

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Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери часто публикует соблазнительные фотографии. На новом снимке в Instagram звезда позирует крупным планом в тесном белом топе, сквозь который просвечивается грудь. Чери прикрывает соски рукой и обольстительно смотрит в камеру.