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пятница, 19 марта 2021 23:46

Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
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Обольстительная Вероника Белик поражает фанатов смелыми снимками
Фото: instagram.com/veronicabielik
Обольстительная Вероника Белик поражает фанатов смелыми снимками
Обольстительная Вероника Белик поражает фанатов смелыми снимками
Обольстительная Вероника Белик поражает фанатов смелыми снимками
Обольстительная Вероника Белик поражает фанатов смелыми снимками

Польская фитнес-модель 27-летняя Вероника Белик поразила своих поклонников серию откровенных фотографий.

Сейчас девушка отдыхает на роскошном курорте Azulik в Мексике и именно оттуда публикует снимки на своей странице в Instagram.

На очередном фото Белик позировала, сидя на качелях. Из одежды на модели - лишь крохотные трусики. Обнаженную грудь едва прикрыла распущенными волосами.

"Ближе к природе", - лаконично подписала пикантное фото Вероника.

На других фотографиях Белик позировала в красном сплошном купальнике. В посте модель рассказала, что в путешествии потеряла кредитную карточку, но это позволило изучить урок осторожности.

"Мы проснулись в этом раю со звуком океана, доносившийся снаружи. Жизнь прекрасна!", - оптимистично подытожила она.

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Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери часто публикует соблазнительные фотографии. На новом снимке в Instagram звезда позирует крупным планом в тесном белом топе, сквозь который просвечивается грудь. Чери прикрывает соски рукой и обольстительно смотрит в камеру.

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