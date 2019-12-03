Обнаженный живот и стройные ноги: Дорофеева похвасталась соблазнительным образом

Дорофеева порадовала фанатов новым откровенным кадром. Фото: clutch.ua

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала фанатам соблазнительный снимок.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в белом кроп-топе, мини-юбки и чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева колготами в сеточку. Рядом с ней - ее коллега Позитив.

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В кадре видно роскошную фигуру Нади - подтянутый обнаженный животик и стройные ножки. Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.

Украинская певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру во время тренировки. На снимке Дорофеева в спортивной форме позировала в танцевальном зале. Сначала звезда стояла в камере лицом, затем спиной.