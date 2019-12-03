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вторник, 03 декабря 2019 11:52

Обнаженный живот и стройные ноги: Дорофеева похвасталась соблазнительным образом

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Обнаженный живот и стройные ноги: Дорофеева похвасталась соблазнительным образом
Дорофеева порадовала фанатов новым откровенным кадром. Фото: clutch.ua

Солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала фанатам соблазнительный снимок.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в белом кроп-топе, мини-юбки и чулках. Дополнила дерзкий образ Дорофеева колготами в сеточку. Рядом с ней - ее коллега Позитив.

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В кадре видно роскошную фигуру Нади - подтянутый обнаженный животик и стройные ножки. Поклонники, судя по комментариям, в восторге от ее образа.

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2019 VS 2010 😂 С Днём Рождения, группа Время и Стекло @vremyaisteklo @positiff . Описать эмоции, которые я испытала за эти годы - просто невозможно. Я не верю,что прошло аж 9 ЛЕТ!!! 😱 Спасибо @gorovaya_irina @realpotap - это не просто работа, это целая жизнь . Это любовь.! Спасибо всем, кто нас поддерживает, слушает и любит. И спасибо злопыхателям- вы только делаете нас сильнее 👋 Ребята, с чего для вас началась наша группа? С какой песни или клипа? А может быть с интервью.. или фотосъёмки?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Украинская певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру во время тренировки. На снимке Дорофеева в спортивной форме позировала в танцевальном зале. Сначала звезда стояла в камере лицом, затем спиной.

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Дата
03
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