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вторник, 19 января 2021 12:22

Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип

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Обнаженные и бодрые: &quot;ВВ&quot; выпустили новый клип
В этом году "ВВ" празднует 35-летие.

Группа "Воплі Відоплясова" выпустил клип на песню "Лазня". Видео появилось 19 января.

В клипе кроме музыкантов "ВВ" снялся также участник группы Kozak System Иван Лене. Музыканты грелись в бане и ныряли в холодную воду.

"Баня - лучший источник бодрости и энергии", - заявил лидер "ВВ" Олег Срипка. В этом году коллектив празднует свой масштабный юбилей: 35 лет творческой деятельности. По этому поводу музыканты готовят "ряд феерических событий на год вперед, о чем узнаем уже скоро".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета, беркутовцы и другие проблемы современной Украины. "Бумбокс" презентовал новый клип

В декабре прошлого года "Воплі Відоплясова" презентовали колядку "Добрий вечір" в хард-рок версии.

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