Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам новые фото, на которых традиционно демонстрирует соблазнительные формы.

Снимки опубликовала в Instagram.

На последнем фото женщина в соблазнительном мини и коричневых замшевых сапогах игриво позирует перед зрителями на фоне пустынного американского пейзажа. Немного позади блогера причудливые конструкции из разноцветных камней. Ветер треплет белое легкое платье и волнистые темные волосы красавицы, так что даже черную широкополую шляпу Ана придерживает рукой.

Автор: instagram.com/anacheri/ Подписчики встретили фото неизменной поддержкой и восхищением

Другие снимки не менее соблазнительны. На одном из них модель позирует в домашней, но не менее эротической одежде. Другая фотография с Чери в сексульно-соблазнительном кружевном комплекте белья с чулками. На третьем фото девушка подставила лицо лучам весеннего солнца, одета романтично-соблазнительно.

На последней фотографии из этой серии фитнес-модель - голая. На соблазнительное тело накинула лишь черную крупную сетку-платье.

Подписчики встретили фото неизменной поддержкой и восхищением.

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"Настоящая королева!", "Изюминка моей недели, наслаждайся своими выходными! Надеюсь, у тебя замечательный месяц!", "Да, да, горячо" - написали фолловеры.

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной. Фотографию опубликовала в Instagram. Женщина на фото накинула на себя черный деловой пиджак, из-под которого видно практически обнаженную фигуру. Дело в том, что белье Чери состоит из черных прозрачных трусиков и условного бюстгальтера, который прикрывает лишь крошечную часть груди модели.