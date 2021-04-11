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воскресенье, 11 апреля 2021 15:58

Обнаженная Приходько показала f*ck и рассказала, почему скрыла беременность

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Певица 33-летняя Анастасия Приходько, которая родила третьего ребенка, пыталась как можно дольше держать радостную новость в тайне.

Об этом написала в Instagram, добавив к сообщению откровенное черно-белое фото. Звезда, демонстрируя на камеру средний палец, позировала в кожаной куртке, одетой на голое тело, и черных трусиках. При этом засветила обнаженный большой беременный животик.

Автор: instagram.com/prykhodko_official
  Певица 33-летняя Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Пол и дату рождения малыша пока не раскрывает
Певица 33-летняя Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Пол и дату рождения малыша пока не раскрывает

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"Я не торговала беременностью. Это очень личное. Я публичный человек, и по идее, - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать замечательную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был еще только у меня под сердцем. Именно поэтому моя третья беременность была за семью печатями", - написала Приходько

Кого именно Анастасия подарила своему мужу, она не сообщила. Но заметила, что третий ребенок - это прекрасно. Поклонники в комментариях выразили свою радость и поздравили ее с рождением ребенка.

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. При этом 33-летняя певица решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы. Певица уже имеет двух детей. 11-летнюю дочь Нану, родившуюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой. И сына 5-летнего Гордея, которого родила от второго мужа - бизнесмена Александра.

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