Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей

Фото: ФОТО: Іnstagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель plus size и обладательница звания "Самая большая натуральная грудь Украины" 32-летняя Мила Кузнецова назвала минусы своих прелестей. О недостатках большой груди рассказала в программе "Звездный путь".

Одной из проблем модель называет боль в спине. Из-за этого девушка время от посещает врача-остеопата. Кроме того, Кузнецова регулярно проверяется у маммолога, делает массаж и занимается спортом.

Еще одной проблемой является выбор бюстгальтера. Его важно правильно подобрать, чтобы позвоночник не так страдал от тяжелой груди. Поэтому на нижнее белье нужного размера Мила не жалеет денег.

"Выбор белья очень маленький. Я заказываю его в Англии. Если нахожу нужный размер нижнего белья, то сколько бы он ни стоил, 2000-3000 грн, я его обязательно покупаю", - отметила обладательница самой большой груди.

Также модель призналась, что для нее является большой нагрузкой бег и прыжки.

"Даже когда я спешу, то на бегу придерживаю грудь. Это очень смешно, но так и есть", - сказала Кузнецова в программе "Звездный путь".

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9 июля этого года Мила Кузнецова с 13-м размером груди попала в Книгу рекордов Украины. Отныне она обладательница звания "Самая большая натуральная грудь Украины".