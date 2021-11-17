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среда, 17 ноября 2021 13:49

"Нужно разрушать стереотипы" - гламурная Alyona Alyona призналась, что делает наедине с собой
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Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с фанами, как важно оставаться собой.

Звезда поразмышляла на социальную тему в Instagram. Также опубликовала снимок, на котором позировала в гламурном образе и с собакой на руках. Репер призвала пользователей сети, что не надо стесняться самого себя.

"Большинство каждый день ходят на ту работу, которая им не нравится, одеваются по сковывающему дресс-коду, который им навязали крупные компании и их директора. Этот совковый режим, формат и менталитет, который тянется очень долго, просто уничтожает понятие "быть собой". Это нужно исправлять, и начинать с себя", - заверила она.

По ее мнению, когда остаешься наедине с собой, понимаешь, чего хочешь.

Репер Alyona Alyona призвала фанов оставаться собой и разрушать стереотипы
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Репер Alyona Alyona призвала фанов оставаться собой и разрушать стереотипы
Репер Alyona Alyona призвала фанов оставаться собой и разрушать стереотипы
Репер Alyona Alyona призвала фанов оставаться собой и разрушать стереотипы
Репер Alyona Alyona призвала фанов оставаться собой и разрушать стереотипы

"Наверное, ходить по дому голышом или надевать футболку, которую уже надо постирать, но тебе комфортно и так. Быть собой - это в первую очередь не стесняться себя", - написала исполнительница.

Звезда уверена, что у каждого есть вещи, которые делает только наедине с собой.

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"Потому что вам может быть за это стыдно. Например я, когда в носу много соплей, могу втянуть в себя, вместо того, чтобы высморкаться. Всегда остаюсь собой, пусть людям стыдно, главное, что мне классно. Я считаю, что нужно разрушать эти стереотипы", – добавила она.

Рэпер Alyona Alyona поразила сеть эпатажным снимком. Звезда поделилась, что несмотря на 30-летний возраст, чувствует себя ребенком. Исполнительница начала пост со слов: "Внутри меня ребенок". Также дополнила его фотографией, на которой позирует в подгузнике, с бутылкой молока и соской на шее.

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