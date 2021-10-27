Alyona Alyona в подгузнике и с соской на шее призналась, что в 30 лет чувствует себя ребенком

Рэпер Alyona Alyona поразила сеть эпатажным снимком. Звезда поделилась, что несмотря на 30-летний возраст, чувствует себя ребенком.

Исполнительница начала пост в Instagram со слов: "Внутри меня ребенок". Также дополнила его фотографией, на которой позирует в подгузнике, с бутылкой молока и соской на шее.

"Мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем - внутренний ребенок начинает бастовать. Во-первых, он боится старости. Во-вторых, понимает, что годы идут и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все, что запланировал", - написала репер.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Звезда заверила, что дети внутри чаще всего проявляются в экстренных ситуациях или в ситуациях проверки на стрессоустойчивость.

"Таким образом, когда семейные пары ссорятся, это не они, а их внутренние дети", - добавила она.

Alyona Alyona призналась, что уже научилась "дружить" с ребенком в себе.

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"Хотя иногда его проделки портят мне жизнь. Но я позволяю ему быть собой - не торможу, не мешаю, потому что сама знаю примеры, когда в течение жизни люди подавляли этого ребенка, а потом в 40 этот внутренний малыш выстреливал и менял жизнь так, что даже представить невозможно. И эти изменения не всегда были в положительными", - подытожила звезда.

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona озадачила поклонников решением уйти из Instagram. Артистка заверила, что решила так, когда увидела, сколько времени тратит на соцсети.