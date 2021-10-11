"Чувствую себя бессильной" - Alyona Alyona ошарашила фанов заявлением

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona озадачила поклонников решением уйти из Instagram.

Артистка заверила, что решила так, когда увидела, сколько времени тратит на соцсети. Этим поделилась в посте в Instagram.

"Мне еженедельно телефон уведомляет о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за пять часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона, и это не нормально", - рассказала рэпер.

Добавила, что оставит блог частично. Также она призналась, что много времени отдает на общение с фанами в сети.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я не успеваю отвечать на все - отвечаю на 60%, но все равно разгребая постоянно свой директ, давая людям информацию, о которой меня спрашивают, общаясь с ними, разделяя с ними их эмоции, я получаю удовольствие и в то же время отдаю энергию . И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной", - написала Alyona Alyona.

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Она рассказала, что стала публиковать меньше InstaStories из-за того, что она хочет отдавать энергию творческому процессу. Заметила, что после недавнего сбоя в соцсетях, сделала выводы. Рэп-исполнительница осознала, что стала заложницей телефона. Поэтому решила, что ей классно жить в музыке, творить и не отвлекаться на уведомления.

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