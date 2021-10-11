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вторник, 12 октября 2021 01:45

"Чувствую себя бессильной" - Alyona Alyona ошарашила фанов заявлением
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Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona озадачила поклонников решением уйти из Instagram.

Артистка заверила, что решила так, когда увидела, сколько времени тратит на соцсети. Этим поделилась в посте в Instagram.

"Мне еженедельно телефон уведомляет о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за пять часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона, и это не нормально", - рассказала рэпер.

Добавила, что оставит блог частично. Также она призналась, что много времени отдает на общение с фанами в сети.

Рэпер Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Рэпер Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram
Рэпер Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram
Рэпер Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram
Рэпер Alyona Alyona заявила, что уходит из Instagram

"Я не успеваю отвечать на все - отвечаю на 60%, но все равно разгребая постоянно свой директ, давая людям информацию, о которой меня спрашивают, общаясь с ними, разделяя с ними их эмоции, я получаю удовольствие и в то же время отдаю энергию . И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной", - написала Alyona Alyona.

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Она рассказала, что стала публиковать меньше InstaStories из-за того, что она хочет отдавать энергию творческому процессу. Заметила, что после недавнего сбоя в соцсетях, сделала выводы. Рэп-исполнительница осознала, что стала заложницей телефона. Поэтому решила, что ей классно жить в музыке, творить и не отвлекаться на уведомления.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала возлюбленного, которого ранее тщательно скрывала. Звезда с тиктокером Денисом посетила церемонию National Bloggers Awards.

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