Новый Усик: сеть насмешило фото Зеленского

Комик Владимир Зеленский опубликовал последний выпуск своего нового шоу ZE KUBIKI. Его сравнили с боксером Александром Усиком.

Поводом для сравнения Зеленского с Усиком стал кадр из последнего выпуска, который выложил комик в своем Instagram.

"Стоять! Вы куда, мужчина) Р.S. смотрели последний выпуск #zekubiki Как вам? пишите комментарии", - написал под фото Зеленский.

Фанатам шоу понравилось.

Автор: Instagram Владимир Зеленский выложил фото с тренировки

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"Сильный", "Мне очень понравилось", "Все супер, продолжай в таком же духе", "Блог стал каким-то живым и интересным", "Мощно) сильно) ну вы прям очень крутой)", "Это СПАРТА!!!", "Та ты что. Зверь!", "Слышь, пацанчик! Ну-ка быстро снял запрет с сериала "Сваты", "Как с 300-а еврейцев!! Это Хайфааааааа!)))", "Вандам )))", "Почти Усик)", "Смотрели, очень круто! P. S. Зелинский МуайТай)", "Зеленский, бой за кубок Мухаммеда Али)", — пишут пользователи сети.

Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась фотографией со съемочной площадки фильма "Я, ты, он, она". На фото она позирует с Владимиром Зеленским в китайских народных костюмах.