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суббота, 21 июля 2018 13:16

Надя Дорофеева поделилась необычным фото с Зеленским

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Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась фотографией со съемочной площадки фильма "Я, ты, он, она". На фото она позирует с Владимиром Зеленским в китайских народных костюмах.

Автор: Instagram
  Надя Дорофеева исполняет одну из главных ролей в украинской комедии "Я, ты, он, она"
Надя Дорофеева исполняет одну из главных ролей в украинской комедии "Я, ты, он, она"

"Тот случай, когда тебе повезло с партнером! На съемках фильма "Я, ты, он, она". Премьера фильма в декабре", - подписала фото Дорофеева.

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О том, что певица начала кинокарьеру, стало известно в начале июня с ее видеоролика в соцсети.

Автор: Instagram
  Надя Дорофеева исполняет одну из главных ролей в украинской комедии "Я, ты, он, она"
Надя Дорофеева исполняет одну из главных ролей в украинской комедии "Я, ты, он, она"

Певец Монатик и участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева представили клип на совместную песню "Глубоко". Видео снимали на Лазурном побережье во Франции - в Каннах.

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