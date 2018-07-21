Надя Дорофеева поделилась необычным фото с Зеленским

Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась фотографией со съемочной площадки фильма "Я, ты, он, она". На фото она позирует с Владимиром Зеленским в китайских народных костюмах.
"Тот случай, когда тебе повезло с партнером! На съемках фильма "Я, ты, он, она". Премьера фильма в декабре", - подписала фото Дорофеева.
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О том, что певица начала кинокарьеру, стало известно в начале июня с ее видеоролика в соцсети.
Певец Монатик и участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева представили клип на совместную песню "Глубоко". Видео снимали на Лазурном побережье во Франции - в Каннах.
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