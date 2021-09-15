"Никогда не жалуюсь": Шеннен Доэрти рассказала, как живет с раком 4-ой стадии

Американская актриса 50-летняя Шеннен Доэрти рассказала о жизни с онкологическим заболеванием. Два года назад у нее диагностировали четвертую стадию рака с метастазами. Но сейчас звезда настроена установить рекорд и дольше прожить с этой болезнью. Пишет People.

Автор: instagram.com/theshando Два года назад в Доэрти диагностировали четвертую стадию рака с метастазами

Шеннен призналась, что хочет изменить отношение общества к онкобольным.

"Я чувствую, что в моей более публичной жизни, которое я отделяю от актерской жизни, на мне лежит ответственность. Она заключается в том, чтобы говорить о раке и, возможно, больше учить людей. Нужно доносить до них, что люди с четвертой стадией - очень активные ", - сказала Догерти.

Звезда отметила, что никогда не жалуется.

"Мой муж говорит, что по мне вообще не видно, что у меня рак. Я никогда не жалуюсь. Никогда вообще об этом не говорю. Сейчас это часть жизни", - добавила актриса.

Автор: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти прославилась на весь мир благодаря роли Бренды Уолш в сериале «Беверли Хиллз, 90210»

Догерти подчеркнула, что не собирается составлять список вещей, которые надо успеть осуществить до конца жизни.

"Я просто считаю, что в моей конкретной ситуации составлять такой список было бы странно, это означало бы, что я стараюсь вычеркнуть какие-то пункты, пока мое время не истекло. Я склоняюсь к тому, что не будет никакого списка, поскольку я собираюсь стать человеком, который проживет с раком дольше. Если я должна назвать какой-то пункт списка, то это будет просто "жить". Вот какой сейчас единственный пункт ", - добавила звезда.

В Шеннен Доэрти впервые обнаружили рак груди в 2015-м. В феврале 2020 году в эфире ток-шоу Good Morning America Догерти рассказала о том, что болезнь вернулась и теперь она на четвертой стадии.

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Актриса Шеннен Доэрти прославилась на весь мир благодаря роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210". Ее следующая выдающаяся роль - Прю Холливелл в сериале "Все женщины - ведьмы".