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пятница, 01 марта 2019 10:25

"Никогда не отстану": на украинскую певицу напали возле ее дома

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&quot;Никогда не отстану&quot;: на украинскую певицу напали возле ее дома
На певицу Злату Огневич напал неизвестный возле ее дома. ФОТО: hyser.com.ua

На певицу Злату Огневич напал неизвестный возле ее дома.

"Сегодня случилось то, чего я так долго ждала. И не ожидала. На меня напали у моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я знаю, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. И я очень прошу оставить меня в покое. не преследовать меня больше, потому что все это выльется в очень нехорошую для тебя историю", - сообщила артистка в Instagram.

Злату от нападающего защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, мужчину задержали.

"Ты так не делай со мной. Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - говорит он.

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В Днепре на проспекте Свободы неизвестный напал на супругов. Стрелял из пистолета, избил мужчину и ограбил квартиру.

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