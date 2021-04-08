Никитюк вызвала фурор фотографией со школьного альбома

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поделилась архивным снимком. Звезда показала, как выглядела в подростковом возрасте.

На фотографии Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. Она сделала макияж, накрутила волосы и челку для школьной фотосессии. Снимок показала в Instagram. Также она опубликовала кадры из выпускного альбома в InstaStories.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Девятиклассница Леся говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то что сейчас", - подписала ведущая фото.

В комментариях подписчики высказали мнения по поводу архивного фото.

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"У всех есть такие смешные фотки", "Красотка", "Все-таки женщины с годами хорошеют", "Челка - огонь. В то время, наверное, считалось, что так красиво".

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк похвасталась длинными ногами в сети. На снимках Никитюк позировала в белой футболке и синих туфлях на каблуках. Устроила пикантную фотосессию в постели.