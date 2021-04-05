"Как жить?" Никитюк в постели взбудоражила сеть длинными ногами

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк похвасталась длинными ногами в сети.

Звезда опубликовала жаркие фотографии в Instagram. На снимках Никитюк позировала в белой футболке и синих туфлях на каблуках. Устроила пикантную фотосессию в постели.

"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру", - пошутила в посте ведущая.

В комментариях поклонники засыпали Никитюк комплиментами.

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"Ноги. Туфли меркнут на их фоне", "Ноги отпад", "Леся, эти ноги. Как жить?", "Какие у тебя стройные ноги".

Ведущая Леся Никитюк поделилась жаркими фотографиями из Египта. На фото Леся соблазнительно выгнулась в розовом бикини. Образ дополнила узкими солнцезащитными очками.