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понедельник, 05 апреля 2021 11:48

"Как жить?" Никитюк в постели взбудоражила сеть длинными ногами
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Никитюк устроила пикантную фотосессию
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Никитюк устроила пикантную фотосессию
Никитюк устроила пикантную фотосессию
Никитюк устроила пикантную фотосессию
Никитюк устроила пикантную фотосессию

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк похвасталась длинными ногами в сети.

Звезда опубликовала жаркие фотографии в Instagram. На снимках Никитюк позировала в белой футболке и синих туфлях на каблуках. Устроила пикантную фотосессию в постели.

"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру", - пошутила в посте ведущая.

В комментариях поклонники засыпали Никитюк комплиментами.

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"Ноги. Туфли меркнут на их фоне", "Ноги отпад", "Леся, эти ноги. Как жить?", "Какие у тебя стройные ноги".

Ведущая Леся Никитюк поделилась жаркими фотографиями из Египта. На фото Леся соблазнительно выгнулась в розовом бикини. Образ дополнила узкими солнцезащитными очками.

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Дата
05
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