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воскресенье, 28 марта 2021 23:46

Леся Никитюк похвасталась соблазнительными фото с отдыха
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Леся Никитюк публикует пикантные фотографии из отпуска
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк публикует пикантные фотографии из отпуска
Леся Никитюк публикует пикантные фотографии из отпуска

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк продолжает делиться жаркими фотографиями из Египта. Снимки публикует в Instagram.

На фото Леся соблазнительно выгнулась в розовом бикини. Образ дополнила узкими солнцезащитными очками.

"Я так понимаю, что надо немножко контента для мужчин?" - подписала фотографии телеведущая.

А уже через несколько дней Никитюк снова появилась в нежно-розовом образе. Леся позировала в лифе-топе, короткой трендовой курточке рубашечного типа и брюках. Длинные волосы спрятала за воротник.

"Добрый денейшн. Может под карешку?" - решила посоветоваться с поклонниками ведущая.

Большинство подписчиков отказывали Лесю подстригать волосы.

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Актриса 35-летняя Анна Саливанчук снялась в интересной фотосессии. Снимками порадовала своих подписчиков в Instagram. На фотографиях звезда позировала верхом на черном коне.

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