 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 63
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 333
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2160
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 234
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 261
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 297
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 963
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 684
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
4
9
5
10
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
Видео
Все видео
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев
"Голос страны-11": как прошла вторая часть вокальных боев
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 234
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 963
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 324
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 846
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 324
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 23:46

Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
4

  Комментировать

Актриса Анна Саливанчук поразила фотосессией на коне
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Актриса Анна Саливанчук поразила фотосессией на коне
Актриса Анна Саливанчук поразила фотосессией на коне
Актриса Анна Саливанчук поразила фотосессией на коне

Актриса 35-летняя Анна Саливанчук снялась в интересной фотосессии. Снимками порадовала своих подписчиков в Instagram.

На фотографиях звезда позировала верхом на черном коне. Анна надела красное длинное платье и черную шляпу. Образ дополнила изысканными серьгами и макияжем с акцентом на глазах.

"Наша жизнь состоит из нейтральных событий, и мы сами оцениваем их как положительные или отрицательные. А можно не искать плохое или хорошее в событии, а решить, какие же действия вам нужно сделать в сложившейся ситуации и действовать", - написала Саливанчук под фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом

Актриса Анна Саливанчук, известная по сериалу "Однажды под Полтавой" и комедией "Свингеры", 1-го сентября прошлого года родила второго сына.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

Смертник взорвал себя в парке

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 11151
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 8811
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 17 Просмотров: 8092
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 6966
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
5
 Просмотров: 5391
Знаменитости
Шоу Маска-2021: кто покинул эфир
Шоу Маска-2021: кто покинул эфир Просмотров: 9
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
4
 Просмотров: 603
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 3285
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
 Просмотров: 99
Эмма Стоун родила первенца
Эмма Стоун родила первенца Просмотров: 279
Больше всего комментируют
17
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
5
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
Только в случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о поставках воды в оккупированный Крым
Голосов: 42786
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть