Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса 35-летняя Анна Саливанчук снялась в интересной фотосессии. Снимками порадовала своих подписчиков в Instagram.

На фотографиях звезда позировала верхом на черном коне. Анна надела красное длинное платье и черную шляпу. Образ дополнила изысканными серьгами и макияжем с акцентом на глазах.

"Наша жизнь состоит из нейтральных событий, и мы сами оцениваем их как положительные или отрицательные. А можно не искать плохое или хорошее в событии, а решить, какие же действия вам нужно сделать в сложившейся ситуации и действовать", - написала Саливанчук под фото.

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Актриса Анна Саливанчук, известная по сериалу "Однажды под Полтавой" и комедией "Свингеры", 1-го сентября прошлого года родила второго сына.