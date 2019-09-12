Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото

25-летняя невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась откровенными снимками в сети.
Соблазнительная рекламная кампания бренда нижнего белье появилась в Instagram девушки.
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В черном комплекте Родригес позировала у балетного станка.
"Назад в детство", - подписала одно из видео звезда.
Ранее знаменитость занималась в балетной школе.
Поклонники в миг отреагировали на соблазнительные снимки Родригес.
"Невероятно красивая", "Роналду счастливчик", "не девушка, а бомба", "красавица".
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Подруга и мать ребенка Криштиану Роналду Джорджина Родригес в интервью The Sun рассказала о жизни со звездой.
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