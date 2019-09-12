Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото

Фото: @georginagio

25-летняя невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась откровенными снимками в сети.

Соблазнительная рекламная кампания бренда нижнего белье появилась в Instagram девушки.

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В черном комплекте Родригес позировала у балетного станка.

"Назад в детство", - подписала одно из видео звезда.

Ранее знаменитость занималась в балетной школе.

Поклонники в миг отреагировали на соблазнительные снимки Родригес.

"Невероятно красивая", "Роналду счастливчик", "не девушка, а бомба", "красавица".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 24 Авг 2019 в 4:14 PDT

Подруга и мать ребенка Криштиану Роналду Джорджина Родригес в интервью The Sun рассказала о жизни со звездой.